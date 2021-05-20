ERROR自肥企画︱徐俊文反擊屈穎妍言論：想一個死亡行星Ban埋佢度

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-20 13:30

由ERROR主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》自從播出之後一直爭議不斷，無論是網民、評論者、甚至連社會名人如查小欣等都加入討論，昨日（19/5）專欄作家屈穎妍亦於《大公報》撰文，批評節目賣低俗、淫褻、意識不良，「以核突娛樂大眾」，並寫道：「香港不是有廣播條例管理電視節目的尺度嗎？這些明眼人都看得出的意識不良，難道通訊局都無權過問？」

屈穎妍（左）日前狠批林批評ViuTV節目《ERROR自肥企画》賣低俗、淫褻、意識不良。（資料圖片）

隨即，知名廣告人徐俊文亦在Facebook反駁屈穎妍的言論，更直言希望「一個死亡行星 Ban 埋佢度」，他說：「人地（哋） Error 加無制限 OT 編集團嘅正能量教育，係瞓身做俾（畀）人睇，呢啲叫做身教，係上一代開口埋口成日話好重要嘅，依家新一代就完美示範一次。整你個掣，我好少咁激動，平時落筆永遠就住就住。但呢啲咁嘅人，真係後生鍾意乜佢就X乜，又睇啲唔睇啲，執住一兩幕脫毛彈XX淫褻前猥瑣後鬧鬧鬧。」

徐俊文亦認為《ERROR自肥企画》是一個「正能量爆標之作」，當中保錡特訓真情剖白的一段更睇到眼濕濕，大讚 ViuTV 團隊團結一致去扶番自己隊友起身，極具教育意義。

徐佁文話睇呢幕睇到眼濕濕。（截圖By徐俊文Facebook）

另一方面，193@ERROR昨日在IG直播時亦有回應網友關於屈穎妍以及查小欣批擊《ERROR自肥企画》的提問：「查小欣話我哋意識不良我唔知，但如果冇睇過節目就批評人意識不良，其實佢係個人不良。」他續言：「起碼我哋做嘅節目冇被腰斬過，佢做嘅節目係咪有腰斬過，點解會俾人腰斬嘅？」暗諷查小欣於2012年主持的無綫節目《爆足一周》因劣評如潮而被腰斬，以播出四集之紀錄成為無綫壽命最短節目之一。

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