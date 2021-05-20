星野源4年前散文集藏戀愛預告？　新垣結衣一個暖心舉動讓他動情

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-20 16:15

《逃避雖可恥但有用》（又譯：僱傭妻子）新垣結衣、星野源日前宣布結婚，戲裡戲外都有完美戀愛，而星野源對新垣結衣的愛慕，早就有跡可循，他曾於2017年出版散文集《從生命的車窗眺望》，其中一篇〈新垣結衣這個人〉，就大讚過當時還是朋友的新垣結衣，「妳真的是一個很棒的普通女孩」。

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星野源提到自己某天拍戲時，眼鏡鏡片沾上指紋，因為他怕弄髒戲服，不敢用戲服擦，又怕掉妝，想請工作人員幫忙，結果新垣結衣早先一步發現他的需求，請其他工作人員幫忙，「她真的隨時都在注意身邊人的需要。我很喜歡讚美別人，看到別人出色的地方，就想毫不保留地跟對方說『我覺得你這種地方真是太棒了』。可是，她曾說過自己很怕被稱讚」，證明星野源無時無刻都在關心著新垣結衣，也記得她不喜歡被稱讚。

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星野源也溫柔表示，新垣結衣每天都在片場工作，一點也沒有大明星的架子，「儘管在一起的時間很長，不過，我每天至少會有一次讚嘆『這個人真的好棒』的時刻」，並誇讚她工作一路至今都很認真，「她已經走到一般演員無法到達的境界，靠自己的力量獲得了『普通』」，如今真的相戀，也傳為影迷佳話。

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