新垣結衣結婚日本股巿即冧？　半澤直樹勁到影響巿民生理需要

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-20 16:00

日本「國民老婆」新垣結衣昨日（19/5）宣布與比自己年長8歲的《逃避雖可恥但有用》拍擋‎星野源結婚，不少網民都推測翌日的股巿會大跌。結果，日股今日（20/5）上午開巿時，日經平均指數低開約200點，看似應驗了日本娛樂圈引致社會現象的「都巿傳說」。

5月20日，日本股票巿場低開。（截於Google）

相關閱讀：新垣結衣拍拖時間點曝光？星野源搬到女方隔壁 幾秒行入女神香閨

👇👇👇點圖放大看更多新垣結衣美照👇👇👇

+ 45 + 45 + 45

至於為何日本網民會有「跌巿」的推測，其實是基於過往日本娛樂圈有不少名人結婚導致股票巿場暴跌的奇怪現象，更發生過5次之多，主角分別有北川景子、福山雅治、崛北真希、小倉優子以及石原里美，比起香港由鄭少秋延申的「丁蟹效應」更有說服力。不過直到20/5下午開巿，日本股巿轉跌為升，似乎今次「都巿傳說」未有應驗。之但係另一方面，今日又有日本新聞透露，大阪有一間公司設有「迷失休假」制度，昨日新垣結衣與星野源結婚的消息公開後，一位星野源的女歌迷已向公司成功請假，該報道亦即登上Twitter熱搜。

睇睇以下呢五位日星結婚對股巿嘅影響有幾嚴重：

除了上述5位之外，其實日劇的威力亦多次形成社會上怪現象，表面上沒有關係，但卻似有關連。

2015年，藤岡靛在晨間劇《阿淺》中飾演大阪經濟之父的五代友厚，角色爽朗帥氣、並為了振興大阪經濟而持續奔走，深受觀眾歡迎，人氣極高。但在劇集播至五代友厚因病逝世之後，日本出現了一波「五代ロス（Loss）」的古怪現象，不少網民在SNS上取暖，甚至有人提到自己哭到無法好好上班，甚至有人索性請了假在家療傷，「ロス」一詞亦成為網上熱搜字眼。

藤岡靛在晨間劇《阿淺》中飾演大阪經濟之父的五代友厚。（網上圖片）

2020年，《半澤直樹》事隔7年推出第2季，不單止收視率高達32.7%，創下令和時代新高紀錄之外，主角堺雅人亦獲得多個演技獎項，包括「第105屆日劇奧斯卡」視帝寶座。不過《半澤直樹》卻引致一個社會怪現象，根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日前福岡市水道局在twitter上，分享一張9月27日星期日用水量的線狀圖，發現自來水用量自晚上9點開始一路下滑。但10點過後，水用量卻近乎垂直向上暴增。水道局對這個現象相當困惑，不解為何近兩個月來，逢星期日的用水量總是10點過後急速上升，網民都推測原因是巿民要在《半澤直樹》10點節目播畢後，影迷們才願意起身上廁所、洗澡等等。

福岡市水道局日前在twitter上分享一張9月27日星期日用水量的線狀圖，可見市民在9點至10點後用水量的明顯變化。（Twitter / @fukuokashisuido）

網民笑言，觀眾連去廁所都要加倍奉還！（網上圖片）

同場加映：日本藝人童年照大合集 新垣結衣「整容級別」蛻變成國民老婆

即睇多位日本藝人的童年照：