鄭秀文飲食原來極重口味！　興奮自揭係雞籮柚王：嗰浸油咇落個口

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-20 17:11

鄭秀文一向是「爆汗」的代表人物，近期為宣傳新歌四亮相頻密，身形偏瘦的她卻遭網民批評，稱她經常「唔食嘢」令自己太過瘦。日前她到商台接受Do姐鄭裕玲《口水多過浪花》訪問時卻興奮自揭有驚人的飲食習慣：「我好鍾意食啲污糟嘢，咩膶呀、肺、心、肝、雞籮柚呀，見到個籮柚呢，對眼就發光喇！」身旁的Do姐都不禁大吃一驚！

Do姐都嚇親！（截圖）

節目中，一向注重健康的Do姐和鄭秀文（Sammi）在談論飲食習慣時暢談甚歡，直到Do姐問到Sammi有何不吃時，驚嚇惡夢正式打開序幕，Sammi說：「我對粥粉麵飯嗰啲興趣唔係好大，但我見到肉呢，我對眼就會着火嘅！無肉不歡，同埋我好鍾意食內臟，鍾意食啲污糟嘢，咩膶呀、肺、心、肝、雞籮柚呀，見到個籮柚呢，對眼就發光喇！」此番言論雖然令Do姐非常驚嚇，但她堅持問Sammi愛雞籮柚的原因，而Sammi就高八度地說：「香囉！嗰浸油咇落個口直程係.......哇」說得十分淘醉。

Sammi講得超誇張！（截圖）

雖然Sammi最愛吃高脂、高膽固醇的食物，但她笑言自己有足夠運動量作為抵消，所以吃得自在，亦減得享受。然而，Sammi亦透露自己約於20年前曾試過非常激進的減肥方式：「為咗減肥，真係唔食嘢到暈。有一次我都唔記得幾多日唔肯食嘢，就咁齋食蘋果，覺得自己好靚好瘦，但無端端照照吓鏡就暈低咗跌咗喺地，然後就斷片，下一個Shot我已經係坐咗喺床邊，我阿媽已經揸住碗稀粥，喊晒口咁話：『阿女，你食一啖啦』，然後我都話唔食唔食！」

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