與馮盈盈首次合作感崩潰　朱敏瀚：第一日已經話我知佢流好多血

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-20 18:15

朱敏瀚甚少做綜藝節目，佢講今次為《SUPER FIVE》嘗試了不少東西。（影片截圖）

由朱敏瀚、麥大力、麥美恩、馮盈盈、簡淑兒主持嘅《SUPER FIVE》，日前播出番篇，兩男互度胸肌之外，又鬥硬又鬥長，最好笑度中指長度時，朱敏瀚發現自己中指比麥大力短1CM後，即時表示「中指長係無用」但估唔到中文唔多好嘅麥大力竟然爆出一句「但有咩人係咁短？」搞到朱敏瀚即時無嘢好講。

鬥手臂、鬥胸肌。（影片截圖）

其後兩男分別講出對三位女主持嘅合作感受時，朱敏瀚以黐線形容第一次合作嘅馮盈盈。「盈盈我對佢感覺係嘈，同好嘈，同埋佢真係黐線，第一日已經話我哋知佢流好多血，不斷提。我仲諗節目係未有護墊贊助、定係有M巾贊助。佢令到整個環節都好似係M巾贊助。至於簡淑兒，佢用一個節目去證明自己個鼻係真，因為不斷整到個鼻。尤其是拍攝最後一日，我哋去camping時，佢玩前排好流行嘅挑戰，就係男仔跪地時做平板支撐動作時不能平衡，而女仔可能那一個。佢哋第一個平排做時，第一次佢都係成功，但我話睇唔到，佢再做時一嘢仆落地，我淨係知佢個鼻插入泥中……啪一聲，挑佢上嚟時大家知出事，佢喊。我覺得好嘅，證明佢真材實資。」他又指節目如果未經剪接出街的話，應該只能在成人台播出。

朱敏瀚話馮盈盈將節目搞到好似有M巾贊助一樣。（影片截圖）

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