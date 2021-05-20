天堂鳥拆夥後簽邵氏　Gordon新劇同陳展鵬合作：俾人摑都無所謂

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-20 22:07

曾是舞蹈員嘅Gordon，加入邵氏後已報讀演技訓練班，希望拍攝新劇時唔會太拖後腿。 （IG圖片)

曾監製無綫劇集《唐人街》、《城寨英雄》、《使徒行者》嘅文偉鴻，即將開拍以警隊為題材嘅新劇《隱形戰隊》，男女主角除有御用愛將陳展鵬同唐詩詠之外，仲有已解散嘅男子組合天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）。

Gordon加入邵氏後，已獲不少工作安排。他透露本身嘅經理人公司亦有為他接餐飲公司代言，酬金有六位數字，所以十分感恩。（IG圖片)

其實Gordon今年才加入邵氏兄弟，但已獲安排拍劇，且與視帝、視后合作，加上文偉鴻過往嘅劇集均為口碑之作，難怪Gordon接受《香港01》訪問時表示就算劇中被摑都無所謂。「我係聽公司講過嚟緊會有劇拍，但我未知係邊套，我自己都好希望可以快啲入劇。不過，我喺呢方面仲係新人，好多嘢都要慢慢嚟，自己亦有不停進修，如果可以令觀眾留下印象嘅角色，就算俾人摑幾巴都無所謂，哈哈！」

文偉鴻新劇《隱形戰隊》預計於6月開拍。（網上圖片）

陳展鵬同唐詩詠才剛完成文偉鴻監製嘅《超能使者》，估唔到咁快又合作。(資料圖片)

31歲嘅Gordon，2014年以組合天堂鳥身份出道，期後因曾遭經理人公司指控誹謗兼索償而改名為「BOP天堂鳥」，唯組合一直沒有代表作，至今年宣布拆夥，兩位成員Gordon和Lincoln齊齊簽約邵氏向影視圈發展。Gordon表示：「其實都係簽咗好短時間，但已經同米雪姐白彪叔一齊拍宣傳片，學到好多嘢。之後亦會參加無綫嘅跳舞綜藝節目，自己本身係舞蹈員出身，所以好想透過節目令觀眾對舞蹈員認識更多，就好似《好聲好戲》咁，可以令大家睇到一班幕後配音員嘅實力一樣。」

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