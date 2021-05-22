《廉政》劇鬧雙胞兩大視后對撼　胡定欣演黃宗澤家姐睇完劇本失眠

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-22 11:31

無綫以ICAC廉政公署為題材的劇集一向受劇迷歡迎，多年來長拍長有，近日就有報道指有關題材的新劇出現「鬧雙胞」情況。有指無綫開拍由今屆出爐視后蔡思貝以及袁偉豪擔演的《廉政行動2022》，而據知邵氏亦會於6月底開拍新劇《廉政狙擊》，由視后胡定欣、視帝王浩信、聯同黃宗澤（Bosco）、吳卓羲以及黃智雯等擔綱主演，該劇也是定欣簽約邵氏旗下後首部演出的作品。

蔡思貝。（IG圖片）

在新劇中，現年39歲的定欣將會飾演比她年長一年的Bosco家姐，定欣接受傳媒訪問時透露這次的角色是她入行以來最具挑戰性的一次，角色背景相當複雜，並非ICAC人員亦非警察，劇中有講及她報仇的情節，直言自己看完劇本後情緒受影響致嚴重失眠，總之今次好突破，直情要用『掯』來形容，又笑言Bosco可能是使了橫手才令她演對方的家姐。至於Bosco就透露自己飾演ICAC人員的角色，又謂雖然他大過定欣，但飾演兩姊弟全靠演技搭夠，用「好勁揪」來形容定欣的角色，且好恨演對方的角色。

胡定欣自從《包青天再起風雲》之後至今仍然未有劇集見過街。（IG@nwuuu）

黃宗澤大過胡定欣一歲（黃宗澤微博圖片）

點擊睇胡定欣的眼演技：

+ 6 + 6 + 6

點撃睇更多胡定欣靚相：