好聲好戲｜楊潮凱聲演阿旺爆喊勁感動獲激讚　洪永城7盞紅燈慘敗

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-22 15:35

無綫節目《好聲好戲》昨晚播出的一集以楊潮凱自選聲演成為亮點，他聲演了郭晉安在劇集《阿旺新傳》入面，所飾演角色阿旺對爸爸剖白的感人戲碼。身為父親的楊潮凱配阿旺掛住爸爸的戲份，無論聲音和戲都表現到位，全情投入的演出催淚度十足，他自己亦不禁一邊配音一邊喊，在場眾人包括韓馬利、陳自瑤、林夏薇以及羅毓儀等也都紛紛被他感動得哭了。

楊潮凱聲演阿旺。(節目截圖)

楊潮凱最後獲得評判一致的好評，以全數7盞綠燈的好成績順利合格。首席評判之一的汪明荃大讚他說：「我覺得你今日係演繹咗好聲同好戲兩樣事，我睇得好開心好感動。」韓馬利更以：「無懈可擊」來讚揚他。嘉賓郭子豪就笑言：「睇完有個諗法，我想盡快做爸爸。」

評判激讚佢。(節目截圖)

另一參賽者洪永城在這個環節中就慘敗，他於上一集聲演《大時代》入面鄭少秋飾演的角色丁蟹，要演繹性格狂妄的丁蟹被拒愛後情緒癲狂的一面，難度分爆燈，結果獲得評判一致給予7盞紅燈不合格。他在昨晚一集的《行行好聲》環節中，表現繼續低迷，他模仿唐嘉麟Rap，但表演完全甩晒beat，迅速被評判叫停，表演有待改善，唐嘉麟取笑說：「你要戴番副眼鏡先，你完全睇唔到啲字。」