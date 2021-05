哈里再公開批評王室傷英女王心　相反查理斯渴望與兒子和解？

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-05-23 14:15

哈里王子繼3月與梅根接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)獨家專訪後,上週為紀錄片宣傳而登上播客節目《Armchair Expert》,毫不留情面地指責父親查理斯的教育方式承襲爺爺嫲嫲導致自己承受極大痛苦,間接怪罪英女王及已故菲臘親王。有消息指,英女王對於哈里作出一個這樣的批評而感到極為傷心。

據英國傳媒《每日郵報》及《太陽報》報道,哈里形容過去的王室生活是「電影《真人Show》(The Truman show)同生活在動物園的結合。(It’s a mix between The Truman Show and living in a zoo.)」,並在紀錄片《你看不到的那個我》(The Me You Can't See)中指王室忽略其精神健康。有知情人士透露英女王對於哈里所說的所有事感到心痛:「哈里的祖母對哈里所說的話深感不安,尤其是他對查爾斯教育方式的評論,並暗示父親經歷過同樣的成長階段,而應該比任何人更清楚(哈里的痛苦)。這是一個非常令人沮喪的時刻。」

英國傳媒指哈里再公開批評王室傷英女王心。(Getty Images)

消息指,雖然哈里這樣公開批評父親,但查理斯並沒有選擇遠離哈里,相反更想尋求和解:「查理斯是一個如此溫柔的人,最重要的是一個忠誠的父親。他會感到沮喪,並想尋求和解。」