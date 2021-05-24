林夏薇再擴展版圖　繼飲食王國後闖潮界：我鍾意儲龍珠閃卡

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-24 17:24

恭喜恭喜！林夏薇（薇薇）的「結晶品」出世了！繼創立飲食王國後，近日薇薇孖老公莫贊生踩入潮界，引入多用途潮流藝術精品，並假尖沙咀K11 Musea舉行藝術展覽。再度榮昇老闆娘的她，笑言受老公影響而愛上潮流模型：「佢本身好鍾意，所以我哋會一齊儲；之前都有講過，如果有新生意會以自己有興趣嘅項目為主，因而促成今次展覽。」

引入西班牙潮流藝術

日前薇薇和老公突襲展覽現場，率先欣賞從西班牙空運抵港的潮流藝術精品Juanín。向來對投資甚有心得的她，透露活動準備已久：「之前一直籌備緊新嘅投資項目，呢個係其中一樣，就係為期一個月嘅藝術展。今次係同先生以及另一位拍檔合作，我哋為潮流藝術品加入加密防偽技術，令產品更為保值和珍貴。」

談到「愛的結晶」，老闆娘更即場化身導覽員：「Juanín由西班牙藝術家Edgar Plans為致敬其作家父親所創作，當中粉紅色特別版係佢喺囡囡身上得到靈感而設計；每隻公仔都揸住本書，鼓勵小朋友多閱讀，從而啟發思考、產生天馬行空嘅諗法。」

打造模型天堂

曾經在社交平台公開模型珍藏而引發網民關注，薇薇自爆家中尚有不同種類的「寶物」！「唔同階段都有唔同嘅收藏品，細個嘅時候身邊朋友最鍾意買毛公仔，我反而鍾意儲龍珠閃卡，依家睇返都覺得好靚！之後儲過唔同款式嘅香水樽；再大個啲就儲潮流藝術品，如果大家有留意我嘅IG，就會發現我屋企有好多1:1嘅人型模型。」