林泳淘一個原因著小背心主持《東張》　曾投訴問題過火：好BITCH

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-25 12:00

林泳淘即將同拍拖14年嘅初戀男友林卓立拉埋天窗，呢日佢接受歐錦棠網上頻道節目訪問，分享點解經常著小背心主持《東張西望》，仲自爆曾經因為預設問題太過份而據理力爭﹗

林泳淘即將同拍拖14年嘅初戀男友林卓立拉埋天窗。（Instagram/@wingt）

歐錦棠林泳淘看似大攬都扯唔埋，原來當年Wingto報讀棠哥嘅司儀班，當年已覺得呢個女仔好出眾。當年選美入行嘅Wingto選美入行，坦言藝訓班未畢業已經被監製揀入《東張西望》絕對係一大挑戰。棠哥笑言試過開電視見到Wingto著小背心主持，覺得佢「毫不吝嗇」，Wingto笑言主要因為天氣炎熱先著小背心出鏡。

歐錦棠笑指小背心已成為林泳淘招牌造型。（影片截圖）

面對一啲準備好嘅過火問題，Wingto坦言多次出聲：「特別係娛樂，有時佢地準備嘅問題真係好HARSH，有時真係太HARSH我都會打上去嘈，話真係太HARSH問唔出口，個寫稿同事就話唔得架一定要問架，上面高層話要問㗎，唔緊要啦個個都係咁問架啦，只能盡量用我嘅方式溫和地扭轉兜少少去問。記得最HARSH嘅問題，類似人地鬧離婚，要問人係咪好似傳聞咁講你有第2個呀？要我用一個好八婆嘅口吻去問，啲問題真係好BITCH，會覺得好似喺人地痛處上灑鹽。」