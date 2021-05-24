肥媽夢遊落樓煮嘢食　撞瘀手臂：老公有病時我壓力好大

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-24 21:00

肥媽原來已經夢遊好幾年，但起初她完全不相信，直到後來看到自己嘅「傑作」才相信。日前她手臀出現瘀傷，她估計是夢遊時擦傷。(FB圖片）

肥媽（Maria Cordero）每個星期都會開live教煮餸，不過日前佢開live時，有網民發現其手臂出現瘀痕，她當時表示係因為夢遊所致，並謂：「醫生話係心理病一種，咁我都無辦法，我真係掛住老公嘛。我夜晚會落嚟煮飯俾老公食，我完全唔知，試過有次我直情煮到啲嘢燶晒。」

肥媽表示老公17年確診患上末期肺腺癌後，因為壓力太大而開始出現夢遊，老公離世後，因太想念對方，故在夢遊為對方下廚。( FB圖片)

肥媽接受《香港01》訪問時透露其實在老公2017年確診患上末期肺腺癌後，自己開始出現夢遊情況，而每次都例必走到廚房煮餸。「醫生話煮嘢係我嘅comfort zone，老公有病時因為我壓力大，所以就會咁。我喺英國、馬拉時都試過，起初我都唔信，直到有次我見到盤意粉，入面有四種芝士，咁複雜得我先會咁煮，同埋連啲芝士連膠袋都未拆，我先相信。」除咗意粉外，肥媽又曾在夢遊時煮過咖哩牛丸。「我煮晒十包牛丸，要切洋蔥再落鑊，又要煮番茄，煮完我返上去瞓，第日見到煲牛丸，我仲問工人點解咁多水，你話傻唔傻？」肥媽慶幸自己雖然不時夢遊煮餸，但未曾受大傷。「有次老公跟住我，佢話我煮完返房上樓梯時跌一跌，好在有佢扶住我；亦有次我燒到隻鑊好熱，然後放喺檯上，搞到有個印。（煮完唔會好攰？）我嗰時只係覺得好攰，以為係唔夠瞓。」

肥媽熱愛烹飪，她笑言自己十分「衰格」，連夢遊都要煮嘢食。(FB圖片)

肥媽表示醫生曾提議她服用鎮定劑或安眠藥，但她拒絕，並改用食療法。「我太多嘢要擔心，例如個孫考試我又怕佢考得唔好，新抱喺英國生完，我又擔心疫情會唔會對佢有影響；以前send訊息問佢哋點 ，答完我OK之後自己都會諗好多嘢，但而家佢哋知我情況後，每個星期都會zoom見下面，感覺上安心好多。另外，我成日都會煲湯，飲完個人平伏好多。我啲孫都話我呢排夢遊少咗。」為怕自己夢遊周圍走，肥媽曾提議在房外上鎖，但家人以安全為理由拒絕。「而家每晚都會將廚房總掣熄晒先去瞓，就算落嚟都無得煮。」

「試過我夢遊去煮嘢食時，孫仔大聲叫我，之後我整個人軟晒，佢哋抬我返房繼續瞓，到第日我起身都唔知發生過咩事。」

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