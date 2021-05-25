肥媽稱丈夫離世後頭七回魂：第二朝早碗飯冇咗！

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-05-25 18:27

肥媽表示感覺到老公仍在她身邊。（葉志明攝）

肥媽（Maria Cordero）今日（25/5）現身黃埔出席新城電台節目訪問。提到早前在直播節目中自爆患有夢遊症，試過深夜做菜時燒焦食飯及撞傷手臂。肥媽表示：「其實係我老公得知患有癌症嘅時候，我承受好大壓力，當時都唔知自己患上夢遊症，係我老公發現見到話我知。起初我都唔相信，但睇返自己整嘅意粉，我就知道係我整嘅。因為我整意粉會落4種芝士，而其中一隻芝士冇開封，我就知道係自己做。點解我夢遊都會煮餸，聽醫生講係因為我覺煮餸畀人食會覺得開心，所以通過呢個方式去紓緩心中壓力。」

肥媽透露仍不時發夢夢見老公。（葉志明攝）

被問到老公Rick離世後，有否見過他回魂返家？肥媽直言親眼望見過他：「喺佢頭7嘅時候佢返咗嚟，因為當晚我整定晒佢生前鍾意食嘅嘢，第二朝早，碗飯冇咗，而個麵包食咗一半，反而黑妹（李麗霞）買嘅蛋糕就冇食過，黑妹仲話係唔係老鼠食過？我就話佢，如果係老鼠又點會食得咁乾淨吖，其實呢啲情況唔只一次，因為之後我都會整啲我老公生前鍾意食嘅嘢畀佢食，都有咁嘅情況出現。而老公佢通常都會喺凌晨三點半至四點之間返嚟屋企，見到佢嘅影像出現過，而啲狗就會排晒屋內嘅樓梯度擺晒尾，發出哀鳴聲歡迎佢返嚟，咁我就知道佢又返咗嚟。其實有時我都會夢見到佢，喺夢裡面會同佢傾偈，同佢講我好掛住佢。」