我是女演員 | 王浩信同美女學生勁有默契　陳豪對戲被直接打臉

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-25 21:00

內地綜藝節目《我是女演員》，顧名思義，是一班演藝新人彼此鬥戲，希望提升人氣，獲得演出機會，節目組更請來港星陳豪和王浩信，擔任代課老師，還會跟女學員們對戲，近日節目會重現電視劇《公主嫁到》的戲份，兩位靚佬導師也甚受女學員歡迎，尤其是跟王浩信對戲的周靜波，嗲聲嗲氣，不停向王浩信放電，究竟是太過入戲，積極爭取表現？還是其他原因，觀眾要繼續收看啦。

王浩信擔任《我是女演員》導師。（影片截圖）

陳豪和王浩信一起北上掘金，錄製真人騷《我是女演員》，上集焦點落在陳豪的港普之上，但王浩信卻行行企企，欠缺表現，來到新一集，陳豪和王浩信分別要跟女學員對戲，而節目中的風頭躉，由頭帶到尾的美女學員周靜波，跟王浩信要上演《公主嫁到》的一幕洞房戲，由於另一位學員遲遲未至，現場只得王浩信和周靜波對戲，當王浩信用廣東話唸對白，周靜波完全是一頭霧水，跟著向王浩信撒嬌，說自己聽不明白，語氣眼神，電力十足，王浩信顯得頗為受落，到正式公演時二人默契滿滿，獲得不少好評。

周靜波嗲聲嗲氣，向王浩信放電。（影片截圖）

+ 8 + 8 + 8

至於跟陳豪一組對戲的包上恩，演出跟佘詩曼相親一場戲，想不到焦點落在演出銀屏的嚴屹南身上，她出場需要打陳豪一拳，但她不懂借位，竟然重拳打落陳豪面上，令陳豪瞬間呆了幾秒，導演馬上出來提場，但陳豪也十分大方，還教導女學員記得借位，但動作可以表現凶狠更加誇張。節目中最後結果，是跟王浩信一組的周靜波勝出，演出真情流露的她，百分百是明日之星。

同場加映謝嘉怡靚相：