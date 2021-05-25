視點31｜盧覓雪稱娛樂節目有社會責任是多餘　朱庭萱認為要有底線

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-25 21:07

港台節目《視點31》今集找來資深傳媒人盧覓雪以及藝人朱庭萱一起探討「電視娛樂節目」的相關議題，自從消息公布之後，網上已經有不少討論聲音，節目上二人的「舌戰」令不少觀民為之期待。

今集《視點31》以娛樂圈生態作為探討主題。（截圖）

盧覓雪與朱庭萱在今日（25/5）的節目上探討電視文化，首先談到娛樂節目的社會責任問題。盧覓雪表示認為娛樂節目的主要目的就是「娛樂」，所以為節目上硬加「社會責任」是多餘，亦是適得其返：「可能有啲人會覺得低俗，但我係睇《歡樂今宵》大，入面嘅內容，喺節目入面已經有口頭式嘅警告，而且節目都係放喺較夜嘅時段，係一啲較寬鬆嘅時段，如果做曬體檢都唔得就太苛刻喇。」雖然朱庭萱亦認同娛樂與社會責任並不掛勾，但若然內容有危險動作，亦會做成不良影響，亦舉YouTube節目導致意外發生為例，認為娛樂節目依然要堅守底線。

觀眾對二人的討論非常期待。（盧覓雪Facebook）

朱庭萱：點解TVB一定係親中？

另一方面，二人又有探討娛樂「單位」被視為「黃、藍」之分的問題，朱庭萱更提到：「係嚴重扣顏色帽子，點解TVB一定係親中，就一定係藍，ViuTV就係代表香港人，就係黃呢？」朱庭萱更指曾從TVB做廣告的朋友透露，不少因為「黃、藍」問題而「冇返轉頭」的廣告。然而，盧覓雪則認為話要分兩頭，在「藍方」面對被排擠的問題同時，「黃方」亦正面對相同的問題，至於扣顏色帽子的情況，她解釋得多時都要視乎該公司高層的言論以及表態。