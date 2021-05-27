「黑肉女神」薔薔16歲青澀靚樣曝光！一張照片力證由細靚到大

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-27 09:30

台灣女星薔薔（林嘉凌）言詞犀利、個性豪爽，妝容多是以美艷濃妝為主，相當具有個人特色。不過近日她在IG限時動態分享16歲時的舊照，當年清秀可愛的模樣，同樣讓人感到很驚艷。

現在的薔薔多是以艷麗打扮為主，作風性感又大膽，而16歲的她臉上還有點稚氣，澎澎的蘋果肌也增添幾分可愛的感覺，不過看得出來，當時的她已經開始懂得打扮自己，畫眉毛、假睫毛及瞳孔放大片一應俱全，對著鏡頭露出甜甜的笑容，想必當年應該也是校花無誤。

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薔薔：身材好為什麼不能露？華麗轉身曬蜜桃臀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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事實上薔薔先前曾在《小明星大跟班》中，一改平時古銅辣妹的風格，搖身一變成為白皮膚的清純鄰家姊姊，和變身前的她簡直判若兩人，她坦言自己本來就是黑肉底，過去曾為了變白打美白針，後來意識到濃妝與黑皮膚更搭，索性維持原本的膚色了。

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