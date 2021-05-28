老友記︱經典吻戲原來係假戲真做　珍妮花安妮絲頓自爆戀上拍檔

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-28 22:30

美國處境喜劇《老友記》（Friends）推出特別篇《Friends: The Reunion》27日正式登場，不僅讓6位主角再度敘舊，並逐一訪問眾多大明星，包括Justin Bieber、大衛碧咸（David Beckham）以及BTS防彈少年團都現身受訪，直呼《老友記》是他們最愛的劇集。

《Friends: The Reunion》找回6位主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Matthew Perry、Lisa Kudrow、David Schwimmer以及Matt LeBlanc，珍妮花安妮絲頓更自爆當初與David Schwimmer私下很來電，可惜始終只是朋友，劇中的經典吻戲放了真感情，後來就連她與畢彼特（Brad Pitt）分手，2人也從未正式交往，讓主持人James Corden瞬間驚呼「我們都嚇傻了吧」。

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節目開頭接上《老友記》最終季的完結篇，然後主要演員再度現身當年片場，齊聚聊往事，珍妮花安妮絲頓更說「我們回春了，回到20幾歲的樣子」，6人依舊充滿默契，如今也都還是好友。David Schwimmer更帶領大家回憶起首次讀本的情景，認為彼此是最佳夥伴，Lisa Kudrow演唱經典歌曲〈Smelly Cat〉時，Lady Gaga更驚喜現身合唱，Gaga也感性表示麗莎飾演的菲比，是她最喜歡的角色：「菲比是個忠於自我的異類」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

劇中更訪問多名大明星，BTS防彈少年團隊長RM金南俊說小時候都看《老友記》學英文，「媽媽買了一套DVD給我，這部劇集教導我友情的真諦」。大衛碧咸則說自己出差旅遊時，想念家人，就會在飯店重看《老友記》，「每次都讓我笑到快流淚」，Justin Bieber甚至重現經典的馬鈴薯裝，證明自己是該劇的超級鐵粉。

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