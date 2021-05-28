東張西望｜何文田鹹濕阿伯公然性騷擾：你畀個胸我摸，我畀200元

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-28 17:48

愛民邨鹹濕阿伯年約80歲，有指佢與太太同住，並靠夠高齡津貼生活。(影片截圖)

唔少公公婆婆都喜歡喺屋邨嘅休憩設施「打牙骹」過日晨，不過何文田愛民邨有位鹹濕阿伯經常出口術，向女街坊提出用金錢換取不道德交易，令人髮指。

有被騷擾嘅女也曾經報警，但警察到場後，只係話會將事件告知鹹濕阿伯屋企人。「仲話如果你唔服氣可以去平機會告佢。」唔怪之鹹濕伯伯可以無法無天。(影片截圖)

昨晚播出嘅《東張西望》訪問多位女街坊，其中一位菲傭姐姐表示：「佢叫我幫佢按摩，話比200元。我話唔使啦，唔得閒。佢問過好多姐姐。」《東張》一連幾日觀察鹹濕阿伯，只見佢多數都會扮瞓覺，再用偷望坐喺旁邊嘅女士。節目其後「放蛇」讓一位女同事坐近鹹濕阿伯。本身食緊飯盒嘅鹹濕阿伯即時主動搭訕，先係拎隻香蕉出嚟講對方食，之後再拎出現金表示：「我比一百元你食飯啦。」

主動向《東張》工作人員示好。(影片截圖)

「放蛇」行動第二日，鹹濕阿伯連蕉都無，直接表示：「總之你畀個波我摸，我就畀200元你，睇你鍾意摸幾耐啦，起碼超過十分鐘。緊係有錢先畀到你，無錢點畀你？性服務額外加200元。（唔使返屋企？）唔帶架，屋企有人。等陣落下面無人見到嘅地方。」呢位鹹濕阿伯好明確係慣犯，更聲稱之前試過好多次，又指「呢啲好平常嘅事，都唔係話嚴重事。」

雖然有片有真相，但鹹濕阿伯向利穎怡表示係女士要求佢提供服務。（影片截圖）

利穎怡其後訪問鹹濕阿伯「係未200元可以有啲特別服務」時 ，對方直認不諱，仲話「渣波咋嘛」，但最好笑係問到「摸邊個個胸時」，鹹濕伯伯話係「要錢嗰個」，直指係女士主動要求佢提供服務，自己從未提出。又表示曾有女士報警，但唔知係咩原因「我都無做過啲咁嘅嘢」。有律師指出鹹濕阿伯呢種行為可列為「引人作不道德行為」，最高刑罰係罰款一萬元以及入獄六個月。

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