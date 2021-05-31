林泳淘529簽紙嫁初戀男友　結婚原來因為兩次車禍

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-31 12:30

恭喜恭喜﹗31歲林泳淘上月宣布與拍拖14年的初戀男友林卓立將步入人生新階段，她在5月31日貼出婚照，自爆已低調簽紙成為人妻：「對於新嘅身份，我仲係無乜實感。」

31歲林泳淘宣布與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚。（IG：@Wingt）

貼出數張婚照中，林泳淘頭戴花環身穿掛頸輕婚紗，只露美腿未見太性感。早前她透露原定計劃在外地舉行婚禮，但因限聚令改在港先行註冊，在家人與幾位好姐妹見証下，與老公簽紙正式成為夫婦。她分享做人妻感受：「對於新嘅身份，我仲係無乜實感，（努力執屋中）。不過林生就好開心，（幸福mode執屋中xdd）。」

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林泳淘選擇輕婚紗註冊，只露出美腿。（IG：@Wingt）

林泳淘又首次透露決定結婚源於兩次車禍：「話說大約係一年前，我同林生因為輪流炒車，我就帶咗佢去拜拜還神（感謝神，最緊要人冇事）師傅見到我哋個八字就話，哇，你兩個人真係天作之合，個八字咁夾嘅，有無諗住結婚呀？林生就好爽快咁話 : 有呀！」在見到師傅前，原來Wingto丈夫早有準備：「呢次係我第一次聽到自己要結婚嘅事，（事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港XDD），跟住師傅好快就俾咗兩個日子俾我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日。（一切都是整定的）」最後Wingto不忘放閃：「2021年5月29日我同林生都多了一個身份，多了一些家人，多了一份責任。但不變嘅係，我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛，直到生命終結，直到永遠永遠。」

林泳淘成為幸福人妻。（IG：@Wingt）

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