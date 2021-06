黃明志邀10位美女拍MV籌旗打官司　被指身家超過八百萬美元咁回應

撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-06-01 10:00

黃明志和博弈網站合作英文新歌〈You Know Who Is My Father〉,MV邀來多位辣妹助陣,以歌批,諷刺富二代和拿督的孩子私下酒池肉林、囂張跋扈的行徑;而黃明志也曾被起底身價驚人,資產超過八百萬美金,他再度否認,並坦言最近正在為官司籌錢:「籌錢也是主要原因是為了打官司,所以算是把錢投資在官司上而不是作品上」。

他在MV化身跋扈富二代,浮誇的橘色假髮打扮,讓黃明志直呼:「非常想打自己,在片場上廁照鏡子的時候,真的很想打下去。」他嚴選多位E罩杯IG人氣正妹齊入鏡,其中大馬百萬人氣女神Sabee(陳舒頤)穿比堅尼現身擔任女主角,不同於在場男同事心情愉悅,黃明志緊張破表,除了因要做好導演的工作,「再來緊張的原因是女朋友也在旁邊,怕女朋友瞄到眼睛的視線,所以導戲時都戴著墨鏡居多」。

黃明志新歌〈You Know Who Is My Father〉,諷刺富二代作威作福,動不動就拿自己的爸爸出來,之前就曾發生一些案子像是拿督在火鍋店打人,不然就是仗著自己有錢有勢欺負人,而其實接下來黃明志的案子也是和拿督打官司,他也藉歌抒發心情,批判不平等的社會現象。雖歌曲與博弈網站合作,但黃明志不忘提醒小賭怡情、大賭亂性,切勿成癮。

目前人在馬來西亞的他黃明志已經預約、等候通知去施打疫苗:「工作的部份都在居家創作」,他也盼台灣早日解除三級警戒,但也對台灣防疫充滿信心:「很多亞洲國家其實已經失控了,必須在最短的時間阻斷傳染鏈,只要拖長時間就很有可能會失控,希望讓世界各地看到,台灣對於防疫工作效率」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】