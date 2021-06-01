黃明志邀10位美女拍MV籌旗打官司　被指身家超過八百萬美元咁回應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-01 10:00

黃明志和博弈網站合作英文新歌〈You Know Who Is My Father〉，MV邀來多位辣妹助陣，以歌批，諷刺富二代和拿督的孩子私下酒池肉林、囂張跋扈的行徑；而黃明志也曾被起底身價驚人，資產超過八百萬美金，他再度否認，並坦言最近正在為官司籌錢：「籌錢也是主要原因是為了打官司，所以算是把錢投資在官司上而不是作品上」。

他在MV化身跋扈富二代，浮誇的橘色假髮打扮，讓黃明志直呼：「非常想打自己，在片場上廁照鏡子的時候，真的很想打下去。」他嚴選多位E罩杯IG人氣正妹齊入鏡，其中大馬百萬人氣女神Sabee（陳舒頤）穿比堅尼現身擔任女主角，不同於在場男同事心情愉悅，黃明志緊張破表，除了因要做好導演的工作，「再來緊張的原因是女朋友也在旁邊，怕女朋友瞄到眼睛的視線，所以導戲時都戴著墨鏡居多」。

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黃明志新歌〈You Know Who Is My Father〉，諷刺富二代作威作福，動不動就拿自己的爸爸出來，之前就曾發生一些案子像是拿督在火鍋店打人，不然就是仗著自己有錢有勢欺負人，而其實接下來黃明志的案子也是和拿督打官司，他也藉歌抒發心情，批判不平等的社會現象。雖歌曲與博弈網站合作，但黃明志不忘提醒小賭怡情、大賭亂性，切勿成癮。

目前人在馬來西亞的他黃明志已經預約、等候通知去施打疫苗：「工作的部份都在居家創作」，他也盼台灣早日解除三級警戒，但也對台灣防疫充滿信心：「很多亞洲國家其實已經失控了，必須在最短的時間阻斷傳染鏈，只要拖長時間就很有可能會失控，希望讓世界各地看到，台灣對於防疫工作效率」。

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