馮盈盈即時配音考急才 評價蔡思貝身材：咁細嘅？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-01 13:02

馮盈盈喺「神之配音組」環節中，口快快話蔡思貝「細」。（影片截圖）

由朱敏瀚、麥大力、麥美恩、馮盈盈、簡淑兒主持嘅《SUPER FIVE》，日前將節目NG片段上架，雖然未有朱敏瀚口中嘅「只能在成人台播出」片段，但只要有馮盈盈嘅出現，真係唔怕有冷場。

講完之後……朱敏瀚忍笑，麥美恩同簡淑兒唔知俾咩反應好。（影片截圖）

節目中嘅「神之配音組」環節會播出劇集片段，5位主持即場重新配音，甚至考急才，而朱敏瀚之前就試過失手「爆粗」，而麥美恩就頻頻開「黃腔」……而需要為《踩過界II》嘅馮盈盈就將原先嗰句「Oh my god唔係嘛，請打雜都請過好樣啲架啦。」變成「Oh my god，你生得咁高大，個比例咁細嘅」而當佢講完呢句之後，全場都即時靜晒……事關佢被佢話「細」嗰位係蔡思貝當時正係做出一個挺胸叉腰嘅動作。

之後馮盈盈又提到《反黑路人中》呢幕，原來拍攝當中，原來王浩信只係企喺木箱上，架車喺用後期key上去。（影片截圖）

喺呢種尷尬到一個點嘅情況之下，簡淑兒終於出聲「佢講咗自己心聲、佢講咗自己經歷出嚟」，而馮盈盈亦都好配合咁話「我永遠都係好攞自己啲嘢嚟講。」至於兩位男士，就全程保持一個尷尬而不失禮貌嘅微笑。

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