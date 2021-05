陳冠希疑秦舒培懷孕期間約女網友　由巴黎追到上海：I'm Serious

撰文: 鄺鈺瑩 最後更新日期: 2021-05-31 20:50

陳冠希自從做爸爸之後,不時在IG大晒溫馨家庭照。(IG圖片)(edcee3000@IG圖片)

陳冠希自從遇上秦舒後,曾多次公開放閃,曾在IG發表「感謝上帝讓我擁有妳!」之外,又喺女兒Alaia出生時,停工3個月陪伴在則。不過,近日一篇喺網上流傳、以「我放了陳冠希兩次鴿子」為題嘅文章就引起了熱議,女網民公關與陳冠希嘅對話截圖,一句「Can't wait to fxxk me hard」令陳冠希疑似在秦舒懷孕期間約炮。

點擊睇疑似陳冠希約炮對話

名為「李嬉皮 Characters」嘅網民表示在2016年透過IG私信陳冠希,雖然只係簡單一個Emoji,但估唔到對方秒回,之後陳冠希提到自己將在巴黎工作,並接連問「你要來見我嗎?」。「你要來酒店見我嗎?」呢位女網友表示「我不想和他約炮,但我想和他保持聯絡,於是我說不確定,到時再看吧。」

陳冠希由巴黎約到上海,最終都未能見到女網友一面。(IG圖片)

由於巴黎之行最終未能見面,網民以為緣盡陳冠希,但估唔到半年後,又收到陳冠希私訊,表示自己12月將在上海嘅同時,又問「u wanna meet and play?」、「let's confirm it now and make the date」,由於女網友未有應機,陳冠希直接微信視頻對方「對面真的是陳冠希啊,面容雖然很憔悴疲憊,但還不至於像趙本山。」女網友表示陳冠希約佢零晨4點到酒店見面。

點擊睇原文

女網友指陳冠希不時都開黃姐腔,而在二人對話截圖當中,陳冠希曾問對方「are you ready to fxxk hard?」、「 Can't wait to fxxk me hard 」見對方唔應機時,仲話「I'm being serious ,cuz i wanna know the mood ,reply me seriously」女網友表示陳冠希曾提議簽她為歌手,唯女網友只把唱歌視為業餘愛好,所以未有答應。秦舒於2017年3月為陳冠希誕下女兒,如果內容屬實的話,陳冠希等同趁老婆懷孕期間出軌。

