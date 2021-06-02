老友記︱傳Matthew Perry患怪病講嘢口窒　網友質疑與黑歷史有關

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-02 14:30

經典喜劇《老友記》（Friends）暌違17年推出特別篇《Friends: The Reunion》，5月27日正式登場後，6位主角再度敘舊，勾起不少劇迷重溫舊夢，但是許多人看完之後，對於飾演Chandler Bing的Matthew Perry臉部浮腫、口齒不清的狀況充滿疑問，紛紛猜測他的健康恐怕出了問題？

等了好久，《老友記》6位演員終於再度齊聚，粉絲也驚訝包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow 3名女主角的狀態保養得宜，反而是幾位男主角明顯走樣，先是過往健美的Matt LeBlanc身材已腫了一圈，51歲的Matthew Perry也被外界發現講話、咬字上的差異，眾多網友議論紛紛，不禁聯想他曾坦承過度沉迷酒精跟藥物，更多次住進勒戒中心接受治療，以至他從第3季到第6季的表現「不同以往」。

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不過，特別節目的導演Ben Winston緩頰表示：「人們有時候真的很不友善，我真希望他們不要這樣。」他強調：「我熱愛和他一起工作，他是一個非常有趣的人。」而監製Kevin S. Bright接受《The Hollywood Reporter》訪問時，也幫忙解釋：「看到Matthew本人就非常高興，他表現地一如往常，至於網友或觀眾想怎麼講，都隨他們高興，我覺得Matthew很正常，感覺比上次看到的時候，變得更堅強了。」而據外媒報導，其實錄製節目當天，Matthew Perry是看了牙醫，才會導致講話有些不順暢，並非外界所想的健康亮紅燈。

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