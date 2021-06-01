黃夏蕙契女林昕雨遇劫遭掌摑搶15萬財物　警拘5巴漢1港女疑是主謀

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-01 14:28

退選港姐林昕雨（Eva）上月七日在灣仔遇劫，遭遭3名南亞漢打劫，掌摑及搶劫15萬元財物，灣仔警區重案組調查後鎖定目標，先後共拘捕3名巴基斯坦裔及1香港女子疑是主謀，其中3男1女已遭落案提控，其餘兩男子暫准保釋候查。

林昕雨（Eva）上月遇劫，事後送院治理。（張家豪攝）

於上月27日拘捕涉案的3名巴漢及1名疑是主謀的本地女子，年齡介乎19至32歲，當中2男1女分別被暫控一項行劫罪及串謀行劫罪，其餘一名涉案巴漢暫准保釋候查。警方其後於29日再在天水圍再拘捕2名巴漢，年齡介乎18至20歲，其中一人暫控一項行劫罪，其餘一人涉嫌協助罪犯，暫准保釋候查。

27歲林昕雨是黃夏蕙契女，曾參加《2018香港小姐競選》及《亞洲太平洋國際小姐》，參選時被指與高海寧撞樣，她自己亦坦承割過雙眼皮，但因同時參與兩個參美比賽，被揭發違規而退選港姐。

林昕雨（Eva）因同時參加《2018香港小姐競選》及《亞洲太平洋國際小姐》，被揭發違規而退選港姐。（資料圖片）

林昕雨參選時的照片，點擊圖片：

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