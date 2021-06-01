陳敏之送囝囝返名幼屬星二代熱門之選　4歲身高已達媽媽腰間

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-01 17:44

42歲陳敏之工作再忙，每天都堅持接送4歲仔仔雷子樂上學，這天分享母子間甜蜜舉動，而子樂就讀的名牌幼稚園，更是星二代熱門之選。

陳敏之與囝囝雷之樂感情要好。（IG：@sharonchanmanchi）

短片中見到敏子與子樂手拖手行到校門前，敏之笑指：「每日送佢返學去到學校門口，我都會錫佢一大啖，跟住我個仔會同我俾心，做三個不同Size嘅心心手勢，我有幾次試過做漏咗一兩個心心…佢都要我補返做先至比我走。以上肉麻兼癡纏嘅行為，作為母親我認為呢啲係超級初戀加熱戀嘅感覺！我真係唔識去形容可能呢種澎湃嘅愛，仲勁過初戀！我承認我已經癡咗，但係真係好想紀念一下，好想等佢大個睇返，我先至係你嘅初戀。」

雷之樂遺傳媽媽陳敏之修長身型。（IG：@sharonchanmanchi）

現年4歲半的子樂身高已達媽媽腰間，自PN（幼兒預備班）開始，已入讀名牌幼稚園St. Catherine's International Kindergarten （國際英文幼稚園暨幼兒園）。PN班校舍位於紅磡，K1至K3剛轉到九龍塘校舍上課，名校學費亦相當昂貴，PN班20-21年度學費為$82,797，至於K1班為$70,433，K2至K3學費為$76,615。

St. Catherine's 名校學費亦相當昂貴。（St. Catherine's 官網）

St. Catherine's已有50年歷史，升小成績相當理想，受不少名人紅星追捧，好像現正就讀的包括陳敏之兒子雷子樂、胡諾言兒子胡澔錕，而蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若（K2已轉校）、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等都曾就讀此校。

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即睇星二代超萌開學照：