開心速遞｜周嘉洛輕鬆暫別劇組　熊家不捨金城安赴吳旺達打荀工

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-01 21:10

女友Bonnie表示不捨，但仍然尊重安仔決定。（影片截圖)

周嘉洛因拍攝新劇《痞子殿下》而暫別《愛‧回家之開心速遞》，上星期嘅劇情已講述他由「島大」畢業，而今晚（1日)播出一集「再見安仔」講到金城安獲吳旺達領事館聘用，故需要離港一年。不過整集嘅發展，一如監製林建祥所講「開心事會輕鬆交代」，但當中亦加插了不少溫情位。

人都未走，就連碗筷都唔預安仔。（影片截圖)

劇集講到熊家對安仔嘅離開十分冷淡，仲人未走已進佔其睡房，身為媽媽嘅熊尚善(滕麗名)仲話「成日話自己要走，你煩唔煩？」、「大個仔啦你仲要飲奶咩？」，並臨時決定出差，令安仔十分失望。不過就係安仔孤身上路之後，眾人才表示不捨，又解釋表現冷漠係因為怕安仔感情用事，如果知道大家唔捨得佢，隨時會因而留下來。

知道熊家為佢做嘅嘢之後，安仔喊咗出嚟。（影片截圖)

安仔抵步後，發現床單同被都係自己平時喺香港所用嘅，而宿舍同事佢亦照顧有加。原來一切都係熊家嘅安排，當中包括原先出差泰國嘅熊尚善，原來係去吳旺達，並率先到金城安嘅宿舍打點一切，又送厚禮予工作人員、而熊樹根為拜託陳師奶親戚照顧安仔，不惜讓對方「洗劫」熊家廚房……一如如安仔所講，吳旺達領事館呢份真係荀工，連午餐都可以有三小時，一星期至少有兩日假期，時間多到唔知點用嘅佢，離港一個月已經寄60多張明信片返屋企，又每日至少一視訊，搞到熊家上上下下都覺得十分煩厭，仲直言「煩到好似未走過咁」。

荀工。（影片截圖）

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