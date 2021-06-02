【老友記】兩位重要角色冇參與特輯粉絲感失望　導演親解背後原因

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-02 16:00

美國經典處境喜劇《老友記》（Friends）於日前播出25周年特別篇《Friends: The Reunion》，讓苦等了17年的劇迷非常感動。六位主角相隔多年後重聚，並在特輯中談起拍攝趣事，可惜播出後有大批粉絲不滿劇中兩大重要角色沒有現身。

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除了六位主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry和David Schwimmer，還有多位巨星客串，包括有「萬人迷」碧咸、奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、Cara Delevigne、Cindy Crawford、Mindy Kaling、Kit Harington等人。不過有大批劇迷對於飾演Phoebe老公Mike的「蟻俠」Paul Rudd及飾演Ross兒子Ben的Cole Sprouse沒有參與而大感失望。

導演Ben Winston日前接受外國傳媒訪問時，透露由於節目只有1小時45分鐘，很難讓所有人都參與到。Winston直言其實有邀請到某些人來參與特輯，但最終都未能如願。由於現時還未是拍攝的最佳時機，有些人因工作在身而未能出席，有些則無法出國：「在疫情期間要找到想找的人確實是很困難，我們沒有調整拍攝時間的空間，因為6位主角只有當晚有空檔，所以如果他們在4月7日晚上8時沒有空的話，很遺憾，他們就無法參與。」

【老友記】25周年特別篇巨星雲集 Ross自爆現實中曾戀上Rachel？

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