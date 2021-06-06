台灣啦啦隊女神巫苡萱IG破70萬粉絲　著幼帶小背心影床照派福利

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-06 15:30

台灣啦啦隊女神「巫苡萱」因擁有甜美深邃的五官和玲瓏有緻的身材，讓她圈粉無數，IG 日前開心迎接突破 70 萬粉絲追蹤大關，向來寵粉的她直接放送福利美照造福網友。近日台灣疫情嚴峻，巫苡萱也力行非必要，別出門，並大方分享自己「宅在家護台灣」的居家防疫生活，只見她在慵懶的躺在床上，身上只穿著一件細肩帶短背心，豐滿美胸呼之欲出，讓不少粉絲直呼太辣啦。

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另外一段影片，巫苡萱的愛貓壓在她身上，讓原本準備起床的巫苡萱也不得不屈服，「阿腐上來撒嬌呼嚕討睡覺，決定陪妳睡午覺」，阿腐真好命！

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事實上，近日巫苡萱被媒體拍到與男友REX 約會的畫面，消息曝光REX更直接在社群媒體上曬出兩人甜蜜合照，霸氣宣示主權，苡萱則直率的回應：「謝謝你出現在我的生命裡，讓我的世界更加圓滿」，大方的態度獲得不少粉絲支持。

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