中女唔易做｜楊思琦賣生果硬銷勁趕客：你有冇揸車？成箱搬上車啦

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-03 17:58

現時42歲的楊思琦最近參加ViuTV節目《中女唔易做》，被委派到水果店擔任員工，其職責包括推銷、理貨、以及產品宣傳等工作。思琦媽自從2001年畢業於香港教育學院（修讀教育文憑課程）後，曾擔任過一段時間的小學實習老師，隨後就參選2001年「香港小姐」摘冠隨即加入娛樂圈，對於服務性行業可謂0經驗。致使思琦媽在節目中的表現實在有太大進步空間。

思琦媽被委派到水果店打工體驗。（節目截圖）

首次擔任店內推銷的思琦媽其實相當積極，就連生果店老闆都大讚她的表現有8-90分，非常有潛質。不過思琦媽對客人太過猴擒，幾乎向每一位進入店舖的客人都落力推銷，例如「十蚊個鳳梨嗰啲唔同，你哋運動型，一人拎三個都得啦」、「呢個係溫室裁培車厘子呀」、「一箱六個好抵呀！只做三天！你有冇揸車呀？成箱搬上車啦」、「買日本紅橙啦！又係好食嘅，佢食落去除咗甜之外，佢又帶少少酸酸哋又唔會好酸，又唔會好似西柚咁，又唔會好似柑咁甜」，「你有咩預算呀？唔好不過喇」等等......煩到連節目組安排的測試人員都頂唔順，老闆都形容：「連珠炮發咁呢，啲客可能驚！」

個個都Sell！（截圖）

之後思琦媽又隨老闆擺街站免費派柑，街訪只要掃瞄店鋪的QR Code並讚好就可以免費獲得一個香甜日本柑。可惜街訪的反應竟然不似預期，思琦媽在街站叫到聲嘶力竭都未能打動街訪內心，派都冇人要！思琦媽事後表示苦不堪言：「都唔知點解，免費都咁難撈，仲要一嚟就黑住口臉，咩世界呀？免費、唔使錢、送畀人都咁難！」

點擊以下圖輯睇睇思琦媽賣生果同派生果嘅進擊畫面：

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雖然做生果店員對楊思琦而言很大挑戰，但她回憶獨力照顧小朋友的時候更加深刻，說著說著眼濕濕：「我記得我個女歲半嘅時候，連續一個禮拜都發燒唔退，嘴唇都紫咗，好似就嚟斷氣咁，好擔心，要即刻送佢去醫院。而家我可以咁冷靜咁同你講，但嗰一刻真係心諗，不如嗰個痛楚或者嗰個病發生喺我身上，好過喺我個女身上，真係好可憐，我成世都會記得呢一幕！」

講到眼濕濕！（截圖）

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