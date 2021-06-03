森美飽受情緒病困擾10年：每日做完電台節目後都怪責自己表現欠佳

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-03 15:30

情緒病在現今社會非常普遍，圈中也有不少藝人曾受困於情緒病，森美早前為鄭丹瑞主持的節目擔任嘉賓時，就分享了他被情緒病困擾近10年，以及閱讀困難導致記性差的經歷。森美表示他在2003至2004年間，每日做完電台節目後，都會怪責自己工作表現欠佳，擔心觀眾反應，故開咪後都不敢回辦公室，要立即離開公司。他最初以為自己只是工作壓力，直至發現面對配音及司儀稿都有閱讀困難，且記性亦開始變差，才決定去看醫生。結果醫生診斷出森美患有專注力失調，屬都市人常見的病患，森美笑言：「好多天才都有，愛因斯坦都有過，放心唔驚啦！」

森美為鄭丹瑞的節目擔任嘉賓。(節目截圖)

森美指自己那時經常四處張望，集中力低，加上本身的情緒問題，導致專注力失調病患，後來透過藥物、情緒治療和信仰的支持，花了4、5年時間才康復。他說工作壓力是由大學1年級進入電台工作開始，覺得自己創造力不足、音樂知識不足、文筆及說話能力不濟，訓練自己同時又會不斷對自己要求愈來愈高，超越了自己能力做到的事。

他康復後，就透過電台節目及文章中分享快樂，並提醒自己保持開朗，每日也開心快樂。他表示情緒病需要等時間治療復原，又常以過來人身份分享處理情緒問題。森美說：「當你發覺自己有抑鬱，一定要行出第一步，行出第一步就會有改變。快樂係自尋嘅，自找麻煩好容易，自找快樂卻困難，但係呢這一步只能夠靠自己，唔可以靠人哋，所以要同自己說：『我要努力尋找開心』。」談到家人，他表示較緊張小朋友的情緒，囡囡較穩定及冷靜，相反仔仔像他，經常走來走去好活躍。