朱千雪珍惜現有律師工作　與另一半未有造人計劃：呢啲嘢冇得逼

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-03 22:30

朱千雪自從轉行做律師後，甚少現身幕前，今天（3日）她相隔一年多再回無綫（TVB），以大師姐身份宣傳《2021香港小姐競選》。她接受《香港01》訪問時說：「非常開心，呢一年都會掛住以前工作，因為今日主要宣傳香港小姐，可以分享以前嘅得着同經驗都幾好。」

甚少再面對鏡頭的千雪，今天原以為很緊張，她說：「本來緊張，點知出返嚟，大家都好熱情，好快適應。」（陳順禎攝）

千雪又坦言轉行後不比往日清閒，她更稱非常忙碌：「係愉快，但少咗好多時間出嚟工作，但我都好感恩好多人畀工作機會我，希望嚟緊繼續加油，始終都係新人，好多嘢都要學習，我覺得好彩曾經公司做過新人，依家再經歷一次。」

千雪今天出席活動時穿戴的結婚戒指相當搶眼。（陳順禎攝）

千雪自從結婚後，不時都在社交網站發布一些親自下廚的失敗品，她坦言已經進步了：「我覺得好好，但好多人唔認同。其實我本身由細到大都唔係一個會煮嘢食嘅人，係結咗婚之後因為疫情先開始自己去學下。好似我唔識蒸水蛋，有幾百人教我點整。」

提到生小朋友計劃，千雪表示父母從來沒有催促，「順其自然啦，呢啲嘢冇得逼，同埋佢工作都比較忙。」