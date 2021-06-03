張惠雅右腳滿佈斑紋面部狂爆瘡超驚嚇：醫生問我係咪吸毒

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-03 21:28

張惠雅（Regen）近年身體狀況令人十分擔心。（ig圖片)

前HotCha成員張惠雅（Regen）曾在節目中自爆與年輕8歲男友分手後，為情消瘦而只得84磅，身體狀況頗為令人擔心。今日（3/6），Regen在IG上載了一張滿佈斑紋的右腳照片，並發文指去年在越南被昆蟲所咬，一直未有百分百痊癒，後來更發展如風癩一樣，連醫生都問佢「係咪吸毒」，她亦因而不敢露腿。

去年在越南露營時右腳被類似蚊蟲、沙蝨咬之後，如今滿佈斑紋。(ig圖片)

之後她又在IG限時動態上載了一張「爛面」照，並表示「突然兩個禮拜內我嘅皮膚去到有咁差得咁差，下巴全部都係瘡，好返又生好似覺得唔夠再生多d（啲），鼻翼側邊又生，好青春。」唔少網民都留言指Regen免疫力出現問題，並建議她盡早驗血檢查。

呢兩星期爛面。（ig截圖)

Regen去年曾出Post表示在越南露營時，被類似蚊蟲、沙蝨咬，之後手腳就多了黑色咬痕。回港後更出現發燒症狀。當時她表示為了要穿短褲，要好好處理傷口，但睇返近來Regen過去大半年的照片，基本上都係以長褲示人，應該係因為咬痕未有減退嘅原因。

Regen去年一月時曾在越南的Tân Cảnh Dương Camp露營,當時亦有上載不少照片。(IG圖片)

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