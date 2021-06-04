陳冠希懶理負面新聞　曬溫馨遊樂園片叫太太秦舒培「My Queen」

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-04 14:10

陳冠希（Edison）近年不時於社交網站曬與太太秦舒培，以及女兒Alaia一家三口的溫馨合照，大家都以為曾經的壞男孩已經收心養性，日前卻爆出Edison疑趁秦舒培懷孕期間向其他女子過從甚密。事隔數天，Edison懶理醜聞，今日（4日）於社交平台貼出一家三口率先試玩加洲迪士尼樂園的漫威主題園區。

陳冠希近年經常曬家庭照，成功由賤男軓型暖男爸爸。（IG@edcee3000）

迪士尼樂園的新漫威主題園區「復仇者校園」於6月4日才正式啟用，Edison一家獲邀率先試玩。Edison上傳多張相片，更拍片記錄試玩Spider Ride，期間更叫秦舒培「my queen 」，女兒Alaia穿上粉紅睡公主裙，秦舒培與女兒都非常興奮，不時扮蜘蛛俠射出蜘蛛絲，他亦拍下玩機動遊戲時的情況，玩得非常投入。迪士尼嚴禁進行機動遊戲時拍片，但Edison一家以傳媒身份入場，未知是否有不同待遇。

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Edison日前被爆疑趁秦舒培大肚期間向其他女子過從甚密，早前在網上流傳、以「我放了陳冠希兩次鴿子」為題的文章，女網民公開與Edison的對話截圖，男方多次開黃腔調情，其中他的一句「Can't wait to fxxk me hard」，更被內地網民大造文章。

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