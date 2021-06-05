張惠雅再次跌穿90磅瘦至皮包骨　千字文放負重提疑做小三鬧爆網民

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-05 17:30

前HotCha成員張惠雅（Regen）去年曾在節目中自爆與年輕8歲男友分手後，為情消瘦而只得84磅，身體狀況一度令人擔心，其後她的體重逐漸回升至正常水平。近日Regen於IG story post了一張她上磅量體重的相，圖中顯示只有88.8磅，她留言話：「返到屋企就開始胃痛定唔知腰痛，瞓覺就出汗，94磅嘅我，今日已經跌穿90，依家個人仲係好攰，瞓覺仲係會標汗。」Regen的體重再度跌破90磅，疑受皮膚問題困擾而再次瘦到皮包骨。

Regen瘦到皮包骨。(張惠雅ig)

另外，她前日於IG story post了一張下巴生滿瘡的「爛面」照，惹來網民的擔心，她之後出post親解原因表示：「下巴問題應該都幾肯定係內分泌同腸胃有關，所以之前食咗兩次醬油蟹，應該係最致命嘅原因。之前戒咗大閘蟹幾年，醬油蟹都成年冇食，衰為食，而家開始我都唔會再食喇，多謝關心，刷完存在感同關心，瞓完個教，開心曬。」

Regen表示呢兩星期爛面。（ig截圖)

雖然Regen表示自己已開心返，然而她今日凌晨就於IG發長文放負，剖白了她在娛樂圈的感受：「發生少少唔開心嘅事我就會喺自己嘅平台亂咁放負，我唔鍾意永遠都只係得正能量嘅人...... 我好樂觀但係喺娛樂圈 一個咁複雜嘅地方，咁多意見咁多關係，我自己都已經迷失咗，動力都冇咗...... 每一次，每一次啲人都要屈我係小三，我真係介意。曾經對我傷害過嘅人我都係唔會忘記佢哋，誣捏我放假新聞，逼我影假新聞相，逼我做拆散Hotcha嘅罪人，一條又一條嘅罪名放喺我背上，嗰啲背後捅我刀嘲笑我，又同你好似好好朋友，而家嘅我都會學識，斷捨離呢一啲對自己有害嘅人...... 」她又鬧爆網民表示：「但係連登你哋呢班人，係呀我癲癲哋呀，就係過往你哋所有嘅誣捏，令到一個未做過小三嘅人，討厭小三嘅人，成為咗一個 好似全世界公認嘅小三，淨係識得揸住一張相話咗我咁多年。

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