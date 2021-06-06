逆天奇案．短評︱劉佩玥張頴康奸得有驚喜　回憶片段佔一集有原因

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-07 15:32

由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈和黃智賢等主演的新劇《逆天奇案》播出以來收穫不少好評，當中對主線「殺虎案」的調查終見曙光，張頴康劉佩玥這對兇殘夫婦登場亦為劇情帶來不少驚喜，相信對收視亦有幫助。

劇情豐富一改「主角光環」

劇情進入第四周，對於主線「殺虎案」的劇情終於浮面。以往的劇集通常都有「主角光環」，理應飾演一名電腦黑客的馮盈盈能夠很順利地進入對方集團，幫助陳展鵬破案。但偏偏飾演魏豐集團太子爺Marco的張頴康能力更強，更讓陳展鵬、馮盈盈和黃智賢以為查案有重大進展，怎料其實在一步步跌入他們的圈套，一眾角色鬥智鬥力，令劇情加了不少分。

潛入魏豐集團原來徒勞無功！（劇照）

回憶片段竟佔一集全為成本效益

想不到，在交代劉佩玥過去和魔化的原因竟然足足用了一集的時間，劉佩玥之所以討厭飛虎隊全因自己的舊愛死於飛虎隊的槍下，此事又令她失去胎兒以及婆婆上吊自殺，令她決心來港報仇。雖然作為回憶片段，足足佔了一集時間實在太多，但TVB難得落重本去到泰國取景，為了合乎成本效益亦能夠體諒。

+ 4 + 4 + 4

劉佩玥張頴康奸得有驚喜

不得不說劉佩玥的演技進步不少，角色比兩位女主角林夏薇和馮盈盈更突出。她由純情到奸的情緒轉換得非常好，而演癡情高智商罪犯亦相當搶戲，二人更有連場吻戲及大膽床戲，獲不少網民大讚！

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