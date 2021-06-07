蔡一鳳家中七名家傭集體辭職　為搏炒令小朋友嘔吐：喪盡天良！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-07 17:03

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳（Michelle），婚後二人育有一對龍鳳胎，居於赤柱7000呎獨立屋，高峰時曾聘請8名家傭及司機。去年疑遭外傭偷竊價值10萬的寶石戒指告上法庭，最近又發生七名家傭集體辭職，她發長文質疑是外傭中介出現問題。

蔡一鳳2014年嫁給門當戶對的盛品儒。（視覺中國）

入稟法院告對方賠償之後，蔡一鳳指開始出現工人集體辭職，她去信勞工處牌照事務科投訴：「舊司機為一個係我屋企工作之前，連續4次斷約嘅脾氣暴躁女司機，到我家工作後一年4次撞車，修車費用高達30幾萬，我都冇話過對方一次。今次撞車後我一如既往，並沒有話司機，不過對方竟然自己辭職要求馬上離開。」

18年10月蔡一鳳為盛品儒誕下龍鳳胎。（FACEBOOK圖片）

在Facebook上載兩頁投訴信中，蔡一鳳更更心痛表示，有工人曾做出疑似「搏炒」行為傷害一對小朋友：「最嬲係有個外傭畀我個囝囝食啲完全沒有剪碎嘅肉，超過30塊！導致囝囝因為消化不良，一晚嘔吐8次，連黃膽水都嘔埋出來而博炒成功，簡直喪盡天良。5月2號出糧當日，嗰兩個搞到BB嘔吐睇醫生嘅姐姐一齊未辭職先報警，並在警方上門之後遞上辭職信要求立即離開。」令蔡一鳳怒罵：「喪盡天良！」現時蔡一鳳暫搬到奶奶附近單位居住，由兩夫婦親自照料，會聘用本地專業保母照顧一對子女，希望再沒有同類事件發生。