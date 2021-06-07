十萬噸情緣｜張可頤、滕麗名遭遇相似　連代言產品都撞曬方向！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-07 23:00

最近在翡翠台深宵時段重播的經典劇集《十萬噸情緣》（2003）的劇情已經進入尾聲，Jason（張家輝飾）、Yama（張可頤飾）以及Din（滕麗名飾）的三角關係亦成為劇集的軸心劇情，到底張家輝最後會如何選擇？是曾經在郵輪上一見鍾情的前妻Yama，還是青梅竹馬，暗戀自己多年的阿Din？

劇中、Yama（張可頤飾）以及Din（滕麗名飾）是同父異母的姊妹。（截圖）

Yama（張可頤飾）以及Din（滕麗名飾）在劇中是同父異母的姊妹，而兩女的性格雖然截然不同，但二人都同樣鍾情張家輝。而事實上，張可頤與滕麗名的真實演藝生涯亦非常相似。

張可頤曾參與電影工作《英雄本色3》，其後與徐克簽下經理人合約，亦參演過《卡拉屋企》，及後又曾經與蘇美欣（Joey）、袁麗麗（Lily）、陳雪燕（Jonie）組成過女團「花生女郎」，可惜最後傳聞因唱片公司破產倒閉而解散。及後張可頤在1994年參加了香港小姐競選更進入前五名，及後就正式成為TVB女藝員。

而滕麗名則於1995年參加由無綫電視及華星唱片合辦的新秀歌唱大賽而入行，及後以旁聽生身份入讀1995年第八期無綫電視藝員進修班，畢業後正式成為TVB女藝員。

張可頤現時52歲、滕麗名現時45歲。（截圖）

在愛情路上，張可頤與滕麗名同樣面對過「第三者介入」。至今仍然未婚的張可頤曾在1998年與經理人陳容森交往，後來有消息指因關係被人介入而分手收場；而滕麗名因與郭政鴻合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而擦出愛火花，發展了近兩年的地下情後，但2009年7月滕麗名自爆回復單身，有傳郭政鴻在與滕麗名拍拖時，又與貌似其前妻的蘇姓女子誕下一女。不過，滕麗名與圈外男友在2013年結婚，婚恩美滿。

張可頤與滕麗名主力以演戲作為演藝重心，但同時亦很受廣告商寵兒。2003年，張可頤成為一間纖體豐胸公司的代言人，而且更多次性感登場出席代言活動，當中一張泳衣廣告相片更一度震憾整個娛樂圈。而2011年至大約2015年，滕麗名亦有為受謝沇錤豐胸纖體中心代言人，當時各大鐵路站內都設置大量性感內衣告，非常出名。

不過張可頤與滕麗名近年各有發展，張可頤曾北上發展，亦有參演ViuTV劇集，而滕麗名則從一而終，由1995年加入TVB開始默默耕耘至今。

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