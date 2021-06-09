太極樂隊個唱宣傳鋼琴留白向Gary Tong致敬　宣傳相變身「90後」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-09 11:38

太極樂隊將在8月7-8日，移師紅館舉行演唱會。

太極樂隊日前宣佈將於8月7-8日於紅館舉行演唱會，日前隊友齊集為個唱開會，更討論新一輯廣告細節。廣告以動畫形式進行，眾人的容貌四秒後慢慢變老「三十六年」，屆時將成為真正的「90後」（即90歲後），而片中更預留空置的電子琴，向已故成員Gary Tong致敬！主音雷有輝就大爆隊友Ricky「出蠱惑」，要求設計師幫手出術：「我哋每一個都變晒90歲嘅樣，淨係佢一個人揀張咁後生嘅相，睇落同依家都冇咩分別咁，可能佢都知自己擺唔耐，未必有90歲命掛？其實變老好容易，我哋做少幾次Mask、唔化妝都可能有呢啲效果。」

經歷場地改變，加上Gary的離開，劉翁與太極樂隊商量後，決定改變演唱會海報設計。（受訪者提供相片）

Joey Tang就話比自己個樣嚇親，笑言有「趕客」成份：「初初諗邊個咁大整蠱啊？原來係由老變後生，咁都好啲，因為有比較，依家睇落仲靚仔咗好多！今次個騷好多Gary生前嘅好朋友都話想幫手，所以好多人都嚟支持。呢一刻我地仲未綵排，但都唔習慣冇咗佢，所以呢輯廣告都會有個Keyboard留空比佢，每一個細節都預佢一份。」Hi-Fi德就叫太極Fans積極撲飛，直言未知何時會再搞個唱：「依家世界日日改變，呢個騷都因為病毒延期咗幾次，下次再聚都唔知幾時，可能要到30年後先有機會搞，到時我哋仲未死又行得郁，再唱比大家聽囉！」

點擊睇太極樂隊各成員變老樣貌：