台灣疫情｜五月天捐66台呼吸機贈雙北醫院　網民估價近2千萬台幣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 12:30

五月天先前免費授權歌曲〈勇敢〉給台灣長庚醫院使用，替醫護人員打氣，昨（10號）有網友發文感謝五月天捐給雙北66台呼吸機，感動喊話：「感謝你們！有你們真好！希望這份愛心可以救回更多病人。」

該名網友表示經許多台灣急診前線的人建議要備著呼吸機，協調廠商訂了100台呼吸機，中間過程不算順遂，幸而最後在所有人的努力之下順利捐出，對方說：「沒錯就是『五月天』的相信音樂，在一個夜晚通知我們決定捐出66台ZOLL呼吸機，將提供給雙北14家醫院，我邊哭邊接這通電話。」據網友推測，若是一般等級的66台呼吸機費用合計約300萬（台幣、下同），而若是加護病房規格呼吸機的話，66台費用將近2千萬。

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而這段時間五月天阿信屢屢透過社群網站聲援當地前線人員，先前也提供6千張門票讓醫護人員能夠欣賞《好好好想見到你》巡演，深感於有群無名英雄不分日夜，堅守岡位守護著大家，所以透過在演唱會上獻唱〈勇敢〉時、大螢幕播放的視訊畫面感謝他們的無私付出。

對於低調獻愛，五月天所屬的相信音樂回應：「在這艱難的時刻，相信音樂但願與前線所有防疫英雄及民眾共同為防疫努力。在得知重症病患擁有呼吸器救助是當務之急，相信音樂略盡棉薄之力捐助66台呼吸器，期盼與大家同心協力堅守防疫崗位，爭一口氣一同度過這次難關。」

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