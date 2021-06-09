李施嬅做埋加拿大劇集《血與水》監製：從來無諗過自己可以

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-09 19:30

李施嬅身兼《血與水》嘅女主角兼監製，為了完成拍攝，她加埋共隔離了七星期。「我覺值得，因為係北美嗰邊，可以比華人發揮演技、角色上有變化嘅戲種真係好少。」

李施嬅於2019年憑加拿大拍劇集《血與水》第2季的角色獲提名《第7屆加拿大銀幕獎》「最佳女配角（戲劇）」，並躋身5強，成績驕人。劇集去年開拍第三季，身為女主角嘅施嬅為了參與拍攝，前後隔離了7星期，劇集本月13日在當地播出，施嬅日前在IG宣布原來今次做女主角之餘，仲做埋監製，果然係叻女。

李施嬅在劇中演私家偵探Michelle Chang，負責秘密調查多倫多一家賭場的非法活動，背後其實是希望尋找多年失散的女兒。

身在加拿大準備為劇集宣傳嘅施嬅接受《香港01》訪問時透露，外國很多影視作品都會有多位監製負責不同的範疇：「今次我係想學多啲同了解幕後嘅嘢，加上今次劇集係講華人嘅故事，而我在香港、加拿大生活過，所以可以提供唔少意見，無論係對白、拍攝場景都可以同導演商量。」

李施嬅為了宣傳劇集，目前人在加拿大。(ig圖片)

同時身兼演員兼監製，施嬅表示不怕混淆，並謂作為演員投放不少時間在作品上，其實都係希望所有嘢可以達到自己的要求，她說:「開頭我都係話想幫手，無要求任何酬勞或任何嘢，只係話想幫手，佢哋都好歡迎，而最後，佢哋因為覺得我付出好多，無論係時間抑或其他，於是決定比返credit我，所以今次係真係好開心，尤其是以前喺TVB一話見監製就會好緊張，所以從來都無諗過自己可以做到呢個位，但原來係得架。」問到今次升級做監製，之後會否參與更多有關工作，她說：「將來唔排除參與製作上嘅嘢，因為自己對幕後都感興趣，同埋都覺得幾緊要，但目前嚟講演員係自己最大嘅興趣。」

2019年出席《第7屆加拿大銀幕獎》。（ig圖片)

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