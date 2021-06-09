李旻芳愛犬不敵病魔離世　長文悼念：謝謝您這些年來對我不離不棄

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-09 19:50

家中兩隻愛犬先後離世，李旻芳今午發文表示：「可惡的癌症好可怕。我能做的 都已經盡力做了。 對不起⋯」（limanfong＠IG圖片)

《東張西望》主持李旻芳同老公黃耀英同為愛犬之人，養有兩隻高齡金毛尋回犬公公與婆婆，曾因愛犬年紀老邁行動不便，而揹著愛犬上樓梯，早前儲夠首期上車，又特意揀有花園嘅特色戶，目的都係想愛犬有更多空間，而她與老公黃耀英決定延遲生育計劃，是因為想要有更多時間照顧愛犬。

李旻芳養有兩隻15歲的金毛尋回犬 ，隻雌犬「婆婆」今年3月離世，而雄犬「公公」患有口腔黑色素瘤，於近日離世。（limanfong@IG圖片)

不過李旻芳今日（9/6）貼出愛犬「公公」多張照片，並撰文對愛犬悼念，她感謝「公公」陪她走過不同人生階段，這些年對她不離不棄，看著她長大。「您是個戰士您不怕老 不怕痛 不怕死。我是個粗心大意的主人。會唔小心踩到您尾巴，會唔小心替您剪腳甲剪出血，會經過唔小心撞到您嘅頭， 仲有好多⋯但係您永遠都只係默默承受唔會因為咁而鬧我或發我脾氣，只會傻傻的看著我，而內心VO是『發生什麼事』。唯一可以令您唔高興嘅就係出門口離開您去返工或者去廁所嘅時候。」

由於愛犬行動不便，李旻芳於是揹著愛犬出入。(limanfong@IG圖片)

她在文中除了感謝獸醫、屋企人之外，又感謝老公包容佢嘅無理取鬧。「謝謝您從不計較我對狗狗和對您的double 、standard、謝謝您當公公婆婆離開時，都總會找時間來伴著我，給我肩膀支持著我。」