林德信拍宣傳片誤墮「照騙陷阱」　約女神見面驚變Pink Lady大媽

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-10 18:00

「照騙」處處，型男唱作歌手林德信（Alex）都「中招」！Alex平時熱愛瑜伽，所以揀女朋友都希望對方有共同愛好，更重要的是注重健康。香港臨床腫瘤科學會近日邀請了Alex，拍攝一系列的乳癌教育宣傳片，希望藉著他的魅力，呼籲一眾女性關注乳癌。誰知，Alex竟墮入一個又一個的「陷阱」！

林德信（Alex）都誤墮「照騙陷阱」！

妹豬變「大媽Pink Lady」嚇親Alex

「個個都扮女神，唔通個個都係真女神咩！」片段中，Alex一連約見幾位「女神」相親。然而，出現在面前的「騙徒」手法層出不窮，不但「妹豬變大媽」、「九頭身變肥妹仔」等等，更有違Alex揀女朋友的大原則——愛錫自己身體健康。即使身邊人患上乳癌，她們都持僥倖心態，或自恃年輕，以為自己不會「中招」；即使「中咗」都斷言不用處理，以為乳癌「九死一生」。

Alex和這班相親對象在餐廳遇上多位專科醫生，親自解答一眾女士對乳癌的誤解。第一，乳癌不是只與年長女性有關；第二，不少人更不知道，其實隨著醫學發展，近年已經有不少乳癌治療方案，即使是轉移性的乳癌患者都有效延長存活期；第三，治療方案已經進步良多，例如荷爾蒙受體陽性乳癌，無論是荷爾蒙治療或標靶治療，都可以在控制病情的同時，保持一定的生活質素。

妹豬變大媽嚇親Alex！

現實中Alex的理想型

Alex在鏡頭後透露，現實的自己同樣較喜歡「健康型」的女士。「雖然自己係男士，但透過短片都獲益良多，會畀（宣傳片）屋企人同朋友睇，叫佢哋平時要恆常做自我檢查，有問題嘅時候唔好驚，要即刻睇醫生同治療，我都會喺身邊陪住佢哋。」Alex不但愛錫家人，更流露出暖男的一面！

短片將於6月15日起正式播放：