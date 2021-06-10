樂易玲大讚今屆港姐質素高將舉行兩場決賽　紋身無所謂最緊要靚

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-10 17:45

今年的香港小姐競選即將舉行，今日逾百名參選者已進行了首輪面試，無綫助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲、以及《2021香港小姐競選》統籌經理何小慧一起會見傳媒。問到覺得今屆參選者質素如何，樂易玲說：「我哋睇咗嗰啲資料，已經即刻話今次一定可以做到semi final，因為好難揀10零廿個出嚟，今屆質素好高。未見晒班女仔，今晚有zoom面試，有啲係隔離緊，今屆海外佳麗有廿幾個，有啲仲未到步。我哋啱啱計過今屆申請參選人數係489位，咁我哋已經篩選咗先叫佢哋今日嚟面試嘅。」

樂易玲與何小慧一起會見傳媒。（梁碧玲攝）

提到關禮傑女兒關楓馨有份參選，樂易玲說：「我都係聽同事講，我哋揀嘅時候係睇樣，無留意提名人。」對於今日有面試者身上有紋身，她直言如果不顯眼都無所謂，又笑言要叫參選者轉個身來看看，問到是否隨時代放寬了紋身的限制？她說：「最緊要靚。」

關禮傑女兒關楓盈(Franziska)同樣遺傳爸爸的演藝細胞。（梁碧玲攝）

何小慧就透露準決賽將於8月22日舉行，今屆會出外景拍攝，但因疫情關係不會離開香港。大會希望起碼有25位候選佳麗入圍準決賽，如果質素好就增至30位。兩人又表示參選者的學歷都高，個個都大學畢業。而決賽將於9月5日舉行。

兩人大讚今屆參選者高質。（梁碧玲攝）

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