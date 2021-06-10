梅根發行首本兒童繪本劣評如潮　被英國傳媒狠批文筆差猶如半文盲

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-10 20:00

英國哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）自去年單方面放棄王室核心成員身份及堅決脫離英國王室後，兩人帶着兒子阿奇移居美國。兩人去到美國都積極投入工作，除了接受訪問及哈里製作紀錄片指控王室存在種族歧視和忽略精神健康問題，梅根日前亦發行了兒童繪本《The Bench》。可惜銷量不似預期，更沒能躋身英國Amazon暢銷榜前200名，而書中內容被民眾形容為平淡無奇，更嘲梅根文筆不佳，像個半文盲。

梅根的首本兒童繪本已經於英國時間6月8日發行，繪本靈感來自兒子阿奇（Archie）出世後的第一個父親節，自己寫給哈里的詩。繪本透過母親視角來探索父子關係，並邀請了黑人藝術家Christian Robinson繪製插畫，出版前引起極大迴響。可惜繪本發行後，竟然劣評如潮，很多讀者都在Amazon網站只給1粒星的評價，更指梅根的文法錯漏百出、句子不通順、故事無聊乏味。英國傳媒《每日電訊報》（The Telegraph）的評論家更形容梅根於繪本中的文筆差，反映梅根是個「半文盲」（semi-literate）。

相反，凱特統籌的攝影集《Hold Still》比梅根早一個月發行，出版當日即登上英國Amazon暢銷榜首。攝影集至今發行一個月，仍位居暢銷榜第113名。梅根的繪本更沒能躋身英國Amazon暢銷榜前200名，似乎英國民眾對凱特和梅根的喜愛程度相差甚遠。