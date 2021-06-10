21歲何超欣麻省理工雙學位畢業　何猷君記錄被破：佢已經超越咗我

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-10 19:10

何猷君透露超欣剛於MIT畢業，並擁有雙學位身份，身為哥哥嘅佢感到十分高興，仲話會將自己嘅經驗同對方分享。（劉智源攝）

賭王重視子女的教育，三太、四太都力谷子女入名校，再送到海外升學。被譽為「數學天才」嘅何猷君，於2016年時成為美國麻省理工大學最年輕嘅金融系畢業生，因為他只用了3年時間完成4年嘅課程，當時全家人亦有飛到美國參加畢業禮。不過，原來呢個紀錄近日而被打破，而呢位學霸正正係何猷君嘅妹妹何超欣！

超欣在MIT主修主修管理和建築，並在今年6月畢業。

何猷君今午以東方盛世副主席身份出席發佈會時，心情大好，除透露太太奚夢瑤嘅陀B狀況之外，又分享了妹妹超欣日前於（MIT）畢業，他說：「欣欣幾日前畢業，大家不嬲都話我係何家呢代讀書最優秀一位，今日好榮幸地將呢支棒交俾何超欣，因為佢已經超越咗我，我係21歲一個學位喺MIT畢業，欣欣係21歲兩個學位喺MIT畢業，同埋考入清華讀碩士，所以以後嘅何家學歷擔當實至名歸係欣欣。」對於記錄被細妹打破，猷君表示絕對無唔開心，反而感到十分驕傲，問到可有送上任何獎勵時，他說：「學爸爸話齋，讀到書係自己，既然佢讀得咁叻，對佢嚟講全部都係非常寶貴嘅知識，所以我無咩必要再比啲咩禮物佢啦，佢已經得到最好。」

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（資料圖片）

曾被已故賭王何鴻燊盛讚「靚到不得了」嘅何超欣，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級被選為「最有潛質運動員」，在GCSE(英國會考)獲得9A*成績，雖然獲劍橋錄取，但她選擇到MIT，主修管理和建築，是麻省理工學院金融俱樂部的創始人，致力在中國和美國搭建平台和組織活動，也擔任過中國留學生會會長。近日清華大學蘇世民書院公布2021級學者名單，21歲嘅超欣在名單之上，她將會以「蘇世民學者」身份升讀碩士，修讀中國公共政策。

何超欣行事向來十分低調。（微博圖片）

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