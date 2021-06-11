逆天奇案．劇透｜馮盈盈決定退出　林夏薇陳展鵬有望破鏡重圓？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-11 01:00

TVB劇集《逆天奇案》第30集（大結局）劇透。

《逆天奇案》上集講到審訊完結，Marco（張頴康飾）卻因尤麗（劉佩玥飾）意外身亡，傷心欲絕，不但不理公事，終日沉迷電腦世界，更染上毒癮。Wing（林夏薇飾）在查案時意外撞見Ana（馮盈盈飾）與朋友唱K，更從她們的對話中得知Ana曾與森Sir（陳展鵬飾）上過床，令Wing大受打擊，更與森Sir攤牌，兩人關係出現裂縫！莫Sir（李國麟飾）表示打算移民外國退休，森Sir、Nic Sir（黃智賢飾）與其組員到莫Sir的別墅為他舉辦歡送派對，就在眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到一班僱傭兵向別墅開槍掃射，別墅內變得極為混亂！Marco事後逃跑，不知所蹤。Wing突然相約森Sir同Ana見面，森Sir到達時才發現是Marco設下的陷阱，幸好遲來的Ana設法救出二人。Nic Sir與Hazel（蔣祖曼飾）再次相遇，二人價值觀各有改變，相處更融洽愉快。另一邊廂，Ana亦有所改變，決定開展人生新一頁，希望成全Wing同森Sir大團圓結局！

森Sir希望Wing再給多次機會！（YouTube影片截圖）

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