機智醫生生活2｜申元浩為愛女力邀BTS客串　邊個成員最有機會參演

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-11 23:30

眾所注目的《機智醫生生活2》即將上檔，導演申元浩、「五人幫」演員曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都於10號在網路上舉辦戲劇發布會，五位主角原本就交情極好，即使相隔一年沒有合作，私下也固定聚會，曹政奭更調侃其他人：「太常看到大家，已經是看到不想看的程度了。」

記者會在劇中的律帝醫院裡舉辦，五位主角笑稱下戲後，聊天群組從未停止聊天，柳演錫還興奮表示以前拍新片時都會緊張：「但這次不一樣，大家彷彿就像放完長假後再相見」，因此默契依舊很好。導演申元浩提到這次第2季比照首季，採用一周一集的方式：「我們很想帶給大家更多豐富的內容，但還是繼續維持現有的節奏，這樣既可以持續劇中樂團的練習，時間上也比較充裕」。

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被問到最想合作的演員，申元浩笑說：「最關注的是BTS啦，如果他們有時間就好了。」迫切想找BTS的原因是因為女兒，他還曾被女兒虧：「爸爸都是當導演的人了，卻連防彈少年團都邀不到，根本是無能的導演啊」，聽聞BTS的成員之一V曾演出戲劇，所以有機會客串，讓申元浩立刻向鏡頭哀求說：「我正在等待，拜託聯絡我吧！」模樣相當可愛。

《機智醫生生活》開播以來大獲好評，也火速拍攝第2季，申元浩也證實確實有製作第3季的企劃，只是目前還沒確切的打算，曹政奭聽到後立刻調皮答話：「我們的私交越來越好，若有第3季，就已經是互丟對方雞蛋也不會鬧翻的程度」，引發全場大笑。

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第一季在劇中以樂團方式翻唱韓國經典老歌，深受海內外粉絲們喜愛的「美都與Fa La Sol」五位成員，這次皆得意且開心地表示現在演奏技巧比之前進步了，上季最難的歌曲要花3個月練習，一般的歌曲也得用一個月，但這次是上週拿到歌曲，下週就可以團練了，不過導演就像音樂製作人一樣，還邊碎碎唸：「這都是大家會演奏的曲子啊」；曹政奭則哀嚎其實難度更高，但這次也是拿出了百分之百的努力練習。

曹政奭去年還因為演唱了第一季OST中的歌曲〈ALOHA〉，因而奪下所有排行榜的冠軍，更在MMA典禮上榮獲OST獎，曹政奭對此謙虛感謝導演、編劇以及所有工作人員，這一次對於是否還能得獎不抱期待，但若有好的結果也會當作是「家門的榮耀」！

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Netflix年度療癒韓劇《機智醫生生活2》，由經典韓劇《請回答1988》、《機智牢房生活》的申元浩導演，與李祐汀編劇再度聯手出擊。劇情以醫院為背景，講述有著20年交情的肝膽胰臟外科醫生李翊晙（曹政奭飾）、小兒科醫生安涏援（柳演錫飾）、胸腔外科醫生金雋婠（鄭敬淏飾）、婦產科醫生楊碩亨（金大明飾）以及神經外科醫生蔡頌和（田美都飾）這五位好友之間的友情故事，同時藉由醫生、護士、病患、家屬的角度，描繪各種人與人之間細微卻美好的溫馨故事，6/17起每週四獨家在Netflix播出！

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