撻出愛火花︱45歲張新悅換柔道袍睇重播　意外自爆豪宅巨廳細節

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-12 00:00

謝霆鋒首度兼唯一一套主演的無綫（TVB）劇集《撻出愛火花》（2000）最近在翡翠台深宵時段重播，女主角張新悅（前藝名張燊悅）亦有重溫，前日（10/6）她更在社交網站貼出一段穿上柔道袍的短片，一邊睇電視一邊重演經典場面：「昨晚凌晨看到電視有點兒興奮，所以換了服裝，和以前的自己比較一下……頭髮短了亂了，帶的顏色不一樣，之外也差不多吧？」不少網友也有留言大讚她Keep得好，包括「星級網民」馬天佑，他寫道：「U look younger and prettier nowwww（你而家睇落後生咗同靚咗）」。

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當然，網民都有留意到張新悅家中客廳與別不同，以投影機代替電視機，非常架勢，而她之前接受《香港01》訪問時，便指自己居住的中西區2,000呎豪宅是租住，提到她家中裝潢玩低調奢華風，她說：「好簡單好樸素嘅裝修，千祈唔好誤會，冇用啲錢落呢度；不過就有用盆栽、色調嚟配襯自己嘅喜好。（月租好貴？）唔知呀，我冇實質咁計，我畢竟有六個人喺屋企，計埋都唔係好多啫。」

撻出愛火花︱謝霆鋒TVB首次演出非打柔道 16歲已注定做Chef Nic