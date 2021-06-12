Coffee林芊妤被質疑育兒方式　長文回應放養主張：學會失敗不可怕

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-12 12:00

林芊妤（Coffee）近年轉型做KOL，在YouTube教瑜珈收獲大批追隨者，一舉一動備受關卡，她不時在社交平台分享與仔仔翟伯伯的互動，但引來網民質疑她的育兒方式，Coffee日前先後寫下兩篇長文回應，坦言自己採取「放養」的育兒方式，希望兒子學會獨立。

Coffee想培養兒子更獨立去面對日後的世界。（FB圖片）

Coffee在文中指，自己成為媽媽之後，不時聽到身邊人甚至家人的質疑聲音，為什麼讓孩子自己吃飯，為什麼有家傭仍要求他自己做家務，為什麼要孩子自己穿衣服等等，最後都責怪在她頭上，指責她「就是不懂做媽沒有好好照顧他」。

面對種種質疑的聲音，Coffee認為每個家庭都有不同的教育方式，她從不會去批評別人的一套，而她的教育方法就是放養，「要知道真實世界要生存不容易，尤其是男生競爭更大，我期望他長大後能照顧到自己，學會獨立學會負起自己責任，學會失敗跌倒並不可怕。」Coffee慨嘆其實比起出手直接幫孩子，比起放手更困難和浪費時間，「不過我深信現在不好好讓他跌，將來受苦的就是他」。

Coffee深信現在不好好讓孩子經歷失敗，將來反而會受苦。（FB圖片）

她之後再發長文，交代自己的成長背景，指因為來自重男輕女的家庭，彷彿呼吸也是錯，更成為哥哥的奴婢，自小一手包辦家頭細務，很多事情都要硬着頭皮，雖然有因此而討厭過家人，但成年出來工作後，小時訓練出來的求生意志大派用場，令她有着雜草一般的生命力，「各種的失落跌倒和失敗，都能令我們學習到更快更多，無論是出身於什麼家庭，也有其可愛之處，讓經歷成以後的借鑒。」

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