大S徐熙媛爆婚變後深潛七日終現身　怒吼：狠話是保留的奧！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-12 10:28

大S徐熙媛6月5日單方面宣佈離婚後，消失一星期終於現身。（大S微博）

上星期大S徐熙媛忽然透露，正與汪小菲辦離婚結束十年婚姻，震驚娛樂圈，其後傳聞四起，大S卻未有再回應。11日大S終於現身，於甚少更新的IG限時動態發文：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」

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大S徐熙媛更新IG看似相當憤怒。（IG：@hsushiyuan）

網友見到大S發文不明所以，有人以為她帳號被盜，至12日清晨6時左右，大S再次更新黑底白字文：「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…。但狠話是保留的奧！」對於大S忽然怒吼，其經理人回應指一切源自新冠疫苗，大S選擇留在台灣等待安排接種，卻遲遲未見曙光表示憤怒。大S媽媽於婚變消息傳出後，透露過汪小菲曾要大S帶小孩飛去中國打疫苗，但因小朋友年紀太小，大S決定留在台灣等疫苗。

大S徐熙媛透露微博被封IG亦被停用。（IG：@hsushiyuan）

大S徐熙媛6月12日清晨再更新IG，指保留狠話。（IG：@hsushiyuan）

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